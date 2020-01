Terremoto tra Forlì e Ravenna, scossa di magnitudo superiore a 3 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna alle 18.02 di venerdì 24 gennaio 2020. Secondo le prime informazioni diffuse dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’epicentro del Terremoto è nella zona tra Forlì e Ravenna. La scossa è di magnitudo superiore a 3.0. fanpage

