Taglio del cuneo fiscale: da luglio 100 euro in più in busta paga (Di venerdì 24 gennaio 2020) A mezzanotte di ieri Il Consiglio dei Ministri ha annunciato la notizia di un Taglio del cuneo fiscale a partire già dal 2020. Dal mese di luglio, ci saranno 100 euro in più in busta paga per redditi fino a una certa soglia, quindi via via a scalare. La manovra riguarderà quasi 16 milioni di lavoratori. Aumenta il bonus Renzi: da 80 a 100 euro Per alcuni, si tratta di una “mancetta di Stato“, ma il Taglio fiscale approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri riguarda una vasta platea ed un sistema “proporzionale”. Come annunciato dallo stesso premier Conte in un tweet, sono stati stanziati quasi 3 miliardi per ridurre il cuneo fiscale e la manovra interessa 15,9 milioni di lavoratori, 2 milioni in più di quanto annunciato pochi giorni fa dal ministro Gualtieri.Da luglio, chi ha un reddito compreso tra 8.175 e 28.000 euro avrà ogni mese 100 euro in più in busta paga. Per coloro ... thesocialpost

