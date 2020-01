Stranger Things 4 riparte dal “gemello” russo di Undici? (Di venerdì 24 gennaio 2020) Stiamo tutti aspettando con ansia che le riprese di Stranger Things 4 inizino per cercare di avere qualche indizio in più su quello che potrebbe essere l'ultimo capitolo della saga Netflix ma, a quanto pare, anche in queste ore le teorie non mancano e si fanno sempre più interessanti per quanto surreali. Fino a questo momento si è parlato, senza conferma ufficiale, di alcune riprese proprio nei luoghi della serie Chernobyl indicando che la nuova stagione ripartirà da dove l'abbiamo lasciata, ovvero quel carcere russo in cui ci sono un Demogorgone e un mistero "americano" che per molti potrebbe essere proprio Hopper.In secondo luogo della possibilità che sia proprio la notizia che lo sceriffo sia ancora vivo ma da salvare che spingerà Undici a mettere insieme le forze riottenendo così i suoi poteri, e poi? Cos'altro potrebbe succedere per continuare la storia e spiegare il ritorno ... optimaitalia

