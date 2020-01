Short track, Europei 2020: Arianna Fontana perfetta nella prima giornata. Valcepina eliminata nei 1000m, staffette in semifinale (Di venerdì 24 gennaio 2020) Cammino perfetto per Arianna Fontana nella prima giornata degli Europei di Short track in corso di svolgimento a Debrecen. Nei 500 metri la valtellinese ha vinto la sua batteria e lo stesso ha fatto nei 1500 metri, qualificandosi rispettivamente per i quarti di finale e le semifinali nelle due distanze. Nei 1000 metri Arianna si è poi scontrata direttamente con la rivale Suzanne Schulting, chiudendo al secondo posto, accedendo ai quarti di finale. Anche Cynthia Mascitto ha fatto percorso netto, con tre passaggi del turno nelle varie distanze. Sia Fontana che Mascitto sono in pienissima corsa per conquistare il titolo Overall, mentre si mette molto male per Martina Valcepina. La valtellinese è stata eliminata in batteria nei 1000 metri, complice un contatto che l’ha fatta chiudere all’ultimo posto e perderà tantissimi punti rispetto alle rivali. Nei 500 metri Valcepina ha ... oasport

LIVE Short track - Europei 2020 in DIRETTA : Italia in semifinale con le staffette - Fontana avanza in tutte le distanze : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata su OA Sport. Appuntamento a domani per la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Short track . 17.00 Anche la staffetta maschile dell’ Italia si qualifica alle semifinali. Andrea Cassinelli, Marco Giordano, Tommaso Dotti, Yuri Confortola sono secondi (6:52.044) nella loro batteria alle spalle dell’Olanda ...

LIVE Short track - Europei 2020 in DIRETTA : Italia in semifinale con la staffetta - Fontana avanza in tutte le distanze : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18 Italia nella terza batteria con Turchia, Olanda, Gran Bretagna. Questo il quartetto: Andrea Cassinelli, Marco Giordano, Tommaso Dotti, Yuri Confortola. 16.16 Tra poco i quarti di finale della staffetta maschile. 16.15 L’ Italia vola in semifinale con la staffetta femminile. Arianna Fontana , Arianna Sighel, Cynthia Mascitto, Martina Valcepina hanno vinto il proprio quarto di finale col ...

LIVE Short track - Europei 2020 in DIRETTA : si incomincia con i 1500 - Fontana e Valcepina sognano in grande : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.52 Vi racconteremo tutti i risultati al termine di ogni sessione di oggi, al termine delle batterie dei 1500 ad esempio vi daremo il reseconto dettagliato di quanto successo sul ghiaccio. 09.50 Arianna Fontana e Martina Valcepina vogliono subito brillare, si giocano la corona continentale all-around oltre alle medaglie nelle singole specialità. 09.48 Si incomincerà alle ore 10.00 con le batterie ...

LIVE Short track - Europei 2020 in DIRETTA : 24 gennaio - parte la rincorsa al titolo di Arianna Fontana e Martina Valcepina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Europei di Short track (24 gennaio ) – La presentazione degli Europei di Short track Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2020 di Short track . Sull’anello di ghiaccio di Debrecen (Ungheria) prenderà il via la rassegna continentale e non vi sono dubbi che in casa Italia i fari saranno puntati su Arianna Fontana e Martina ...

Short track in tv oggi - Europei 2020 : orari - programma - streaming : Prendono il via quest’ oggi gli Europei 2020 di Short track . Sull’anello di ghiaccio di Debrecen (Ungheria), fino al 26 gennaio, la rassegna continentale dei pattini veloci animerà la scena. In casa Italia i fari saranno puntati su Arianna Fontana e Martina Valcepina. Le due azzurre si presentano ai nastri di partenza forti di ottimi riscontri in Coppa del Mondo. La fuoriclasse di Polaggia di Berbenno ha portato il computo dei podi in ...

Short track - Europei 2020 : i convocati dell’Italia. Arianna Fontana e Martina Valcepina guidano il gruppo azzurro : L’Italia è pronta a scendere sul ghiaccio agli Europei di Short track di Debrecen. Da domani comincerà la rassegna continentale con la prima giornata dedicata alle batterie. Fari puntati ovviamente su Arianna Fontana e Martina Valcepina , che puntano a conquistare il titolo Overall, magari ripetendo la straordinaria doppietta di due anni fa a Dresda, quando a vincere fu Fontana davanti alla compagna di squadra. Al femminile sicuramente ...

Short track - Europei 2020 : Fontana-Valcepina lanciano la sfida alle olandesi. In campo maschile i padroni di casa vanno per il bis : Scattano domani con le prime batterie gli Europei 2020 di Short track . Si gareggia a Debrecen in Ungheria e c’è grande attesa in casa Italia per come si comporteranno Arianna Fontana e Martina Valcepina. Le due azzurre sono pronte a lottare per il titolo Overall, cercando di eguagliare quella fantastica doppietta di Dresda del 2018, quando Fontana si laureò Campionessa d’Europa, precedendo in classifica proprio la compagna di ...

Short track - Europei 2020 : Arianna Fontana - Martina Valcepina e il sogno di una sfida tutta italiana per la corona continentale : Riparte la stagione dello Short track e ci sarà subito questo fine settimana un appuntamento molto importante per i colori azzurri. A Debrecen, infatti sono in programma gli Europei 2020 e c’è davvero grande attesa in casa Italia per lo scontro a distanza tra Arianna Fontana e Martina Valcepina . Il sogno è quello di vedere una sfida tutta tricolore per il titolo continentale , proprio come lo era stato nel 2018 a Dresda. In quella occasione ...

Short track - Europei 2020 : calendario e date. Programma - orari e tv : Dal 24 al 26 gennaio l’anello di ghiaccio di Debrecen (Ungheria) sarà teatro degli Europei 2020 di Short track . In terra magiara la Nazionale italiana vorrà dar seguito agli ottimi risultati maturati nel corso della Coppa del Mondo sulla spinta dei due assi del movimento Arianna Fontana e Martina Valcepina. Su di loro saranno le attenzioni in casa del Bel Paese per quanto concerne la rassegna continentale, anche se tutta la formazione ...

Short track - Thomas Nadalini eliminato nei quarti di finale dei 1000 metri alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 : Si è fermata ai quarti di finale l’avventura nei 1000 metri maschili dello Short track di Thomas Nadalini , impegnato nelle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 di Losanna. Lungo l’anello di ghiaccio della Lausanne Skating Arena, l’azzurrino (classe 2002) è giunto terzo nella heat n.3 della specialità, con il crono di 1’31″728, preceduto dal cinese Li Kongchao (1’31″134) e dal russo Daniil Nikolaev ...

Short track - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : Valcepina tra sfortuna e un altro podio. Bella reazione della staffetta maschile : Continua la striscia positiva di podi per l’Italia nella Coppa del Mondo di Short track . Anche nella quarta tappa a Shanghai è arrivato un prezioso terzo posto nei 500 metri per Martina Valcepina , che si conferma tra le migliori della specialità anche se ancora una volta non ha potuto nulla contro la fortissima Kim Boutin. La canadese era però assente nella seconda serie, lasciando dunque una grande occasione all’azzurra. Purtroppo ...

Short track - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : Valcepina sfortunata nei 500 metri. Schulting batte Boutin nella sfida diretta : Si chiude con tanta sfortuna per l’Italia l’ultima giornata della quarta tappa della Coppa del Mondo di Short Track a Shanghai . Per Martina Valcepina il podio, ormai certo, è sfumato proprio all’ultima curva, quando la valtellinese è rimasta coinvolta in una caduta insieme alla polacca Natalia Maliszewska. Nessuna colpa dell’azzurra, completamente travolta dall’avversaria. Ha fatto festa la Cina con il successo di ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 7 dicembre : già tre podi tra snowboard e Short track! Che Italia! Ora il biathlon - poi Goggia e Paris : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 7 dicembre : entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali . Si è trasferito in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con la tappa di Lillehammer, in Norvegia. Nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci femminile e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 7 dicembre : già tre podi tra snowboard e Short track! Che Italia! Samuel Costa nono nella Gundersen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 7 dicembre : entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali . Si è trasferito in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con la tappa di Lillehammer, in Norvegia. nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci femminile e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 7 dicembre : già tre podi tra snowboard e Short track! Che Italia! Indietro gli azzurri dello skicross : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 7 dicembre: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali. Si è trasferito in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con la tappa di Lillehammer, in Norvegia. Nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci femminile e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, ...

FConsolato : RT @JohannesBuckler: A cosa sto pensando? In attesa della gara dei quarti di finale della mia gara olimpica sui 1000 m. dello short track r… - 00_h16 : RT @JohannesBuckler: A cosa sto pensando? In attesa della gara dei quarti di finale della mia gara olimpica sui 1000 m. dello short track r… - PatrizSarda : RT @JohannesBuckler: A cosa sto pensando? In attesa della gara dei quarti di finale della mia gara olimpica sui 1000 m. dello short track r… -