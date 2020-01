Sci alpino, Federica Brignone: “Stagione appassionante, sono tornata seconda nella generale ma non la guardo” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Federica Brignone ha conquistato un bel secondo posto nella discesa libera di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurra si è dovuta arrendere soltanto al cospetto della statunitense Mikaela Shiffrin che l’ha battuta di 18 centesimi ma c’è grande soddisfazione per la valdostana che è balzata al secondo posto nella classifica generale. La nostra portacolori ha espresso tutta la sua soffisfazione ai microfoni della Fisi: “È stata una discesa anomala, quasi un gigantone che presentava solo pochi punti dove si poteva rimanere in posizione. Il terreno era duro e con curve lunghe, l’unica cosa cambiata durante la gara è stata la visibilità, perché dal numero 25 in poi è arrivato il sole e posso assicurare che si vedeva veramente meglio. sono molto soddisfatta, già in prova avevo sciato bene, ho condotto le curve molto bene su una ... oasport

