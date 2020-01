Ritirato il farmaco per combattere gastrite e ulcera | Scopri di più (Di venerdì 24 gennaio 2020) La casa madre del farmaco in questione lo ritira dalle farmacie, il farmaco, usato per curare gastrite e ulcera, non è il primo di svariati prodotti già ritirati. Il Ministero della Salute si è trovato costretto a fare richiamo già di diversi prodotti alimentari. Ora tocca al farmaco specifico per la cura di due patologie … L'articolo Ritirato il farmaco per combattere gastrite e ulcera Scopri di più è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

sclar_twinings : Sono andata da un otorino privato, ok non ho niente di particolare, mi prescrive delle pastiglie disinfettanti, vad… - venti4ore : Farmaco antiulcera ritirato dalle farmacie: ecco marca e lotti - venti4ore : Noto farmaco per la protezione dello stomaco ritirato dal mercato: i lotti richiamati dall’azienda… -