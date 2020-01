Riceve una multa da 73 euro e ne paga 93 mila per sbaglio, ma il rimborso… (Di venerdì 24 gennaio 2020) Attraverso un servizio del Tg satirico Striscia la Notizia è stato reso noto un fatto alquanto singolare. Un uomo Riceve una multa da 73 euro, ma ne paga 93 mila per sbaglio. Il rimborso però tarda ad arrivare, pare, a causa di procedure e cavilli burocratici. A raccontare la vicenda è un inviato del programma di Canale 5, il meglio noto Capitan Ventosa. Incontrato il ‘malcapitato’ a milano, l’uomo ha raccontato: “Ho preso delle multe e dal mio terminale in azienda le ho pagate: ma invece di versare 73 euro, ne ho pagati 93mila”. La vicenda che potrebbe far sorridere da alcuni punti di vista, ha dei risvolti piuttosto drammatici. Come riferisce infatti il protagonista della storia: “Trattandosi di un conto aziendale questi soldi sono importanti per pagare tredicesime, buste paga e fornitori“. Quindi la multa dal risvolto ... velvetgossip

