Repubblica: contro la Juve speranze per Maksimovic. Ballottaggio Fabian-Piotr (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sono ancora tanti i calciatori fermi per infortunio, nel Napoli. Repubblica Napoli fa il punto su quelli che sono disponibili per le scelte di Gattuso e su quelli che invece sicuramente non ce la faranno. Scrive: “Ci sono piccole possibilità soltanto per Maksimovic e Koulibaly, anche se il recupero in extremis appare piuttosto difficile. I due difensori stanno meglio, ieri hanno svolto lavoro in campo, ma saranno valutati quotidianamente. Oggi sarà la giornata decisiva per entrambi. Maksimovic ha qualche chance in più rispetto al compagno di reparto. Non è da escludere, però, che il rientro possa slittare al match successivo contro la Sampdoria”. Non ci saranno Mertens e Allan. Gattuso dovrebbe confermare lo stesso undici schierato contro la Lazio in Coppa Italia, con qualche Ballottaggio in corso. Ospina resta favorito su Meret per il posto tra i pali. In difesa ci sarà Di ... ilnapolista

Tg3web : A seguito di nuove minacce è stata rafforzata la scorta al procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratter… - repubblica : 'Salviamo le coste della Sardegna', 10mila firme da tutto il mondo contro il cemento in riva al mare [aggiornamento… - _arianna : Non è una provocazione come scrive Repubblica. È una scena inaudita, inconcepibile in qualsiasi paese democratico.… -