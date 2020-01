“Qui ebrei”: scritta antisemita a casa del figlio di una ex deportata (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Qui ebrei“: è la scritta antisemita incisa sulla porta di casa del figlio di Lidia Beccaria Rolfi, ex deportata nei campi di sterminio nazisti. Un gesto sconvolgente accaduto a Mondovì e denunciato da Aldo Rolfi sulla sua pagina Facebook: “La porta d’ingresso di casa mia questa mattina, l’indomani dell’uscita di un mio articolo per il 27 Gennaio……“. Indaga la Digos. “Qui ebrei”: scritta shock a Mondovì Post di Aldo Rolfi su Facebook“Juden hier“, dal tedesco all’italiano “Qui ebrei“, è la scritta antisemita sulla porta di casa di Aldo Rolfi, figlio della ex deportata Lidia Beccaria Rolfi. Un gesto la cui cornice, pesantissima e inquietante, richiama gli orrori di quanto accadeva nelle città della Germania nazista e nei lager. L’accaduto, su cui ora interverranno le indagini di carabinieri e Digos di Cuneo, si sarebbe registrato nella notte tra il 23 e 24 gennaio, dopo ... thesocialpost

