Paolo Del Debbio di nuovo al timone di Dritto e Rovescio dopo i problemi di salute

È tornato più in forma di prima Paolo Del Debbio, che lo scorso 16 dicembre è stato costretto ad interrompere la conduzione del suo programma di approfondimento giornalistico, Dritto e Rovescio, a causa di un problema alla gamba Giovedì di nuovo in pista, il conduttore di Rete 4 ha ringraziato il pubblico per l'affetto dimostrato in questi giorni. Poche parole, prima di dare il via alla trasmissione, che hanno di certo rassicurato i telespettatori più affezionati. Il ritorno di Paolo Del Debbio In questa settimana calda di campagna politica Paolo Del Debbio è tornato a prendere le redini del programma di approfondimento giornalistico, Dritto e Rovescio. Lo fa spiegando che ora è di nuovo in forma e ogni fastidio è passato. "Grazie, siamo sempre più in forma!" comincia la puntata Del Debbio, rispondendo agli applausi del caloroso pubblico in studio.

