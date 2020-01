Donna sposa un videogioco: storia folle in Florida (Di venerdì 24 gennaio 2020) La sua ex fiamma era una calcolatrice, ma il suo grande amore è il videogioco Tetris. Questa studentessa di 20 anni di Orlando, Florida, ha annunciato infatti di voler sposare il suo videogioco preferito. La storia di questa ragazza, che si chiama Hassan, è molto particolare, ecco di seguito qualche dettaglio in più. Donna sposa un videogioco: storia folle in Florida La relazione amorosa tra questa studentessa di matematica e Tetris è nata nel 2016, quando la sua ex fiamma calcolatrice è sparita durante delle rituali pulizie della domenica. Da allora la giovane ha continuato ad accumulare in casa cimeli del gioco e ora ha dichiarato di volerlo sposare. “Penso che Tetris sia così bello, che abbia a che fare con la perfezione e che stimoli la tua mente. Fisicamente ho la sensazione che le persone hanno dalle relazioni – quando sai che sono quelle giuste.” Queste sono le ... velvetgossip

