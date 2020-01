Disney+, problemi per la serie tv di Star Wars su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nella galassia più profonda si racconta di una serie tv in difficoltà e che per alcuni sarebbe anche in bilico, ma a rassicurare gli animi è l'eroe di questa storia.Nel frenetico mondo della produzione seriale contemporanea troppo spesso si annunciano prodotti per mettere tacche su una cintura senza che il processo produttivo sia partito. E spesso questo può provocare rallentamenti. Come nel caso della serie tv di Star Wars incentrata su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor pronto a riprendere il ruolo da protagonista.Disney+, problemi per la serie tv di Star Wars su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor pubblicato su TVBlog.it 24 gennaio 2020 10:00. blogo

TRacconto : RT @AnnamariaMI85: Questa è una filastrocca. È divertente, ma è un po' come i films della Walt Disney: infondono false speranze. Anch'io so… - Cenk43089342 : RT @AnnamariaMI85: Questa è una filastrocca. È divertente, ma è un po' come i films della Walt Disney: infondono false speranze. Anch'io so… -