Crimi presenta il ‘suo’ M5s: “Mai con Salvini, si è dimostrato inaffidabile e codardo” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il capo politico (a tempo determinato) del Movimento 5 Stelle Vito Crimi ai microfoni de il Corriere della Sera: “Ho tutti i poteri previsti dallo statuto”. A poche ore dall’inizio della sua avventura da capo politico (a tempo determinato) del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, in un’intervista al Corriere della Sera, ha rivendicato per sé il suo spazio e i suoi poteri. Anche per il bene del governo, i pentastellati devono avere una guida, un responsabile, un soggetto che possa prendere le decisione. Un simbolo contro la possibile anarchia. Fonte foto: https://www.facebook.com/LuigiDiMaio M5s, l’intervista di Vito Crimi al Corriere della Sera: “Ho tutti i poteri previsti dallo statuto” Nella prima parte della sua intervista al Corriere della Sera, Crimi ha voluto evidenziare come la sua figura debba rappresentare una garanzia per la ... newsmondo

NewsMondo1 : Crimi presenta il ‘suo’ M5s: “Mai con Salvini, si è dimostrato inaffidabile e codardo” - marigger : RT @La7tv: #tagada Mariagrazia Gerina presenta i possibili candidati, oltre al reggente Vito Crimi, a sostituire Di Maio alla guida dei 5 s… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Mariagrazia Gerina presenta i possibili candidati, oltre al reggente Vito Crimi, a sostituire Di Maio alla guida dei 5 s… -