"Con me meno tasse, ora salgono" Salvini risponde a Conte su Affari (Di venerdì 24 gennaio 2020) S'infiamma la vigilia delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria. Il premier Conte esclude ripercussioni del voto sul governo ma poi attacca frontalmente Matteo Salvini sulle tasse. La risposta del leader leghista su Affaritaliani.it. Segui su Affaritaliani.it affaritaliani

Benji_Mascolo : Preparatevi perché sarà il concerto più bello?? felice di sapere che vieni con una persona che ami. Con il passare… - matteosalvinimi : Potevano mancare anche a Parma? Questa mattina i compagni erano una band composta da ben CINQUE persone, tutti pron… - matteosalvinimi : Manca sempre meno all’appuntamento con la Storia. Se, in questi quattro giorni, ognuno di voi riesce a parlare alla… -