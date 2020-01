Come un gattino può uccidere il vostro profilo Facebook e farla franca (Di venerdì 24 gennaio 2020) Guido Prussia Può Facebook cancellare il vostro account da un momento all’altro senza che voi sappiate il perchè? Sì. Ecco Come Può Facebook cancellare il vostro account da un momento all’altro senza che voi sappiate il perchè? Può. Un mesa fa il mio account Facebook viene improvvisamente oscurato. Per un mese chiedo all’assistenza il perchè della mia sparizione, nessuno sa darmi una risposta. Il motivo lo vengo a sapere andando a frugare nei meandri dei mille cassetti che formano i menù digitali delle pagine Facebook. Sono stato cancellato dal Social Network più famoso del pianeta terra perché ho pubblicato un post dove un gattino viaggiava tranquillamente in auto all’interno di una comoda cuccia da appendere al vetro. Quel video, che era diventato virale, aveva attratto la mia attenzione e sembrava perfetto per la mia pagina dedicata ai viaggi. Ma nonostante fosse un video ... ilgiornale

