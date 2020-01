Coldiretti: cinghiali e caldo anomalo, produzioni a rischio in Molise. “Alberi già in fioritura, se arriva il gelo sarà un dramma” (Di sabato 25 gennaio 2020) “Dopo i gravissimi danni che i cinghiali stanno provocando alle colture e all’intero comparto agricolo regionale, ci si mettono anche le condizioni climatiche“. Coldiretti Molise lancia l’allarme sottolineando che “il caldo anomalo di questo strano inverno sta mettendo a dura prova l’agricoltura regionale tanto che se non arriveranno presto le piogge e il freddo si rischia di perdere gran parte della produzione della stagione 2020. Il problema – spiega il direttore regionale, Aniello Ascolese – potrebbe addirittura aggravarsi se dovessero arrivare forti piogge improvvise perché, in questo caso, la violenza dell’acqua trascinerebbe via i semi impedendo loro di germogliare o spazzando via quelli che hanno cominciato a spuntare dal terreno”. L’organizzazione degli agricoltori evidenzia, inoltre, che “il caldo ... meteoweb.eu

