Australian Open 2020, tutti i risultati di venerdì 24 gennaio: punteggi, qualificati ed eliminati (Di venerdì 24 gennaio 2020) Australian Open 2020, tutti i risultati del 24 gennaio: punteggi, qualificati ed eliminati Rod Laver Arena 1 A. Barty vs 29 E. Rybakina 6-3 6-2 27 Q. Wang vs 8 S. Williams 6-4 6-7 (2) 7-5 Y. Nishioka vs 2 N. Djokovic 3 N. Osaka vs C. Gauff J. Millman vs 3 R. Federer Margaret Court Arena 14 D. Schwartzman vs 24 D. Lajovic 6-2 6-3 7-6 (7) 25 E. Alexandrova vs P. Kvitova 1-6 2-6 10 M. Keys vs 22 M. Sakkari 6 S. Tsitsipas vs 32 M. Raonic S. Zhang vs 14 S. Kenin Melbourne Arena O. Jabeur vs C. Wozniacki 7-5 3-6 7-5 M. Cilic vs 9 R. Bautista Agut 22 G. Pella vs 12 F. Fognini 1573 Arena M. Fucsovics vs T. Paul 6-1 6-1 6-4 18 A. Riske vs J. Goerges T. Sandgren vs S. Querrey

