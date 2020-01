Albano come un “leone”: la sorpresa per i fan può essere incredibile (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il pubblico e tutti i fan che amano Albano potrebbero ricevere a breve un’incredibile sorpresa, e scoprirlo nei panni di un “leone”: ecco cosa bolle in pentola Albano (fonte foto: instagram, https://www.instagram.com/Albano carrisi/?hl=it) Ogni gesto, presenza, ospitata e riflessione di Albano è vissuta dal pubblico e dal nutrito popolo dei suoi fan come qualcosa di unico e incredibile, che spesso se non sempre emoziona. Ecco perché, la voce che sta girando, acquista un’assoluta importanza e sta facendo molto discutere. Ci sono infatti alcune possibilità che vedrebbero il cantautore di Cellino San Marco, essere colui che indossa la maschera del”leone”, nell’ambito della trasmissione condotta da Milly Carlucci “Il cantante mascherato”. Diversi indizi e dettagli ricorrenti confermerebbero questa ... chenews

