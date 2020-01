Valerio Staffelli si chiede perché i passeggeri arrivati a Fiumicino da Wuhan non vengano messi in quarantena (Di giovedì 23 gennaio 2020) La tensione in merito al coronavirus è palpabile sin da quando sono stati diffusi i primi reali dati sulla portata del contagio. Il virus, fino a questo momento, ha giù interessato centinaia di persone e ha provocato nove vittime (questo il dato fino ad ora disponibile e ufficiale). Si è diffuso a partire dalla città di Wuhan, in Cina, che è stata isolata: i voli e i trasporti sono stati bloccati e le autorità locali hanno chiesto di non frequentare la città nel corso delle manifestazioni per il capodanno cinese di fine mese. Oggi, è atterrato a Fiumicino anche l’ultimo aereo che collega la città cinese a Roma e all’Italia. Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha contribuito a diffondere un certo allarmismo su quest’ultimo episodio. LEGGI ANCHE > Virus cinese, ci sarebbe un primo caso di contagio negli Usa Wuhan, Valerio Staffelli e il post allarmista ... giornalettismo

