Ultime Notizie Roma del 23-01-2020 ore 08:10 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio pde Italia viva attaccano la RAI dopo la messa in onda ieri sera di uno spot di Porta a porta nell’intervallo della partita Juventus Roma di Coppa Italia con un’anticipazione dell’intervista Matteo Salvini sulle regionali un solitario comizio secondo il segretario del PD Nicola Zingaretti Rai mai così in basso aggiunge il segretario della commissione di vigilanza Michele anzaldi PD Italia viva suggerisce di chiedere di rimuovere fuori dal cda per dare all’azienda un vero presidente di garanzia a tarda sera Bruno Vespa mette una svista nel concedere a farmi più spazio e promettere che la rete di riequilibrare le posizioni lite tra PD e Italia aveva Sul candidato alle elezioni suppletive per la camera nel collegio Roma 1 i renziani con azione di Carlo ... romadailynews

