Traffico Roma del 23-01-2020 ore 10:00 (Di giovedì 23 gennaio 2020) migliorata la situazione sulla VIA APPIA, a lungo penalizzata da un incidente avvenuto ALL’ALTEZZA DEL GRA: al momento ci sono i soliti rallentamenti a partire dalla via dei laghi sino a via della capannelle verso il centro città. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA diramazione di Roma sud all’ardeatina. sul TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO rallentamenti da portonaccio sino aL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. SULLA TANGENZIALE EST, verso san code da san lorenzo a viale castrense, mentre VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI dalla salaria a via dei campi sportivi e DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII; GALLERIA CHE, LO RICORDIAMO, È CHIUSA A SALIRE, OVVEOROSIA IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. al tiburtino attenzione ad un incidente segnalato in Piazzale Aldo Moro altezza Viale delle Scienze PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU Traffico E VIABILITÀ IN ... romadailynews

