Tra il serio e il faceto, ReAle di J-Ax è un’antologia dei nostri tempi (Di giovedì 23 gennaio 2020) ReAle di J-Ax riporta Alessandro Aleotti in musica dopo che aveva prestato la sua voce a Comunisti Col Rolex, che aveva rilasciato nel 2017 con Fedez. Il corso dell'album era stato più lungo del previsto, ma entrambi gli artisti sono tornati con successo alla loro carriera da solista. L'uscita del nuovo album di J-Ax è prevista per il 24 gennaio, ma i brani sono già stati presentati nel corso dell'evento che ha tenuto al Blue Note nella serata del 22, così com'era stato annunciato al momento della rivelazione dei dettagli del nuovo album di inediti, naturale erede di Il Bello Di Essere Brutti. Le collaborazioni in ReAle di J-Ax Tanti i nomi che compaiono nella tracklist del nuovo album di J-Ax, a cominciare da La Mia Hit che ha già rilasciato come primo singolo con Max Pezzali. Il brano ha di fatto anticipato l'uscita del disco che porterà anche in un lungo instore che sarà ... optimaitalia

