Stefano De Luigi. Televisiva (Di giovedì 23 gennaio 2020) È il progetto inedito "Televisiva" del fotografo Stefano De Luigi, quattro volte vincitore del World Press Photo, a inaugurare il 5 febbraio la programmazione 2020 di Other Size Gallery by Workness di Milano, che sarà interamente dedicata alla fotografia d'autore. Nei 32 scatti in bianco e nero, la narrazione si concentra sull'universo televisivo italiano degli anni Novanta, la sua storia, i backstage e i personaggi, restituendo il fermo-immagine di un'epoca che ci parla in modo drammaticamente attuale anche dell'oggi. In un periodo compreso tra il 1994 (anno del primo governo Berlusconi) e il 2000, segnato dalla messa in onda del Grande Fratello, primo reality show italiano, Stefano De Luigi elabora il suo progetto fotografando i set televisivi di trasmissioni emblematiche di quel periodo, creando un archivio di immagini dell'entertainment – di programmi come "Domenica In", "Non è la ... panorama

