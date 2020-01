Secondo Soros, in Italia ci sono più sardine che squali (Di giovedì 23 gennaio 2020) "In Italia le sardine sono più degli squali e sono destinate a vincere". Il finanziere filantropo George Soros parla a Davos e mette anche Italia tra gli esempi di 'nazionalismo' "grande nemico delle società aperte. "sono giunto a questa conclusione quando ho saputo di questo movimento spontaneo di giovani che si sono rivoltati contro Matteo Salvini, potenziale dittatore Italiano", ha detto Soros nella sua consueta cena a margine dei lavori del Wef a Davos. "Questo mi porta a concludere che oggi i giovani possono aver trovato un modo di confrontarsi con la dittatura nazionalista". agi

