Salvini al citofono | Maroni | “Questioni di campagna elettorale”

"No alla giustizia porta a porta". Gabrielli rimprovera Salvini per il blitz al citofono : Arriva un duro rimprovero del capo della Polizia al leader leghista Matteo Salvini per aver citofonato a una casa privata a Bologna. “Stigmatizzo sia quelli che fanno giustizia porta a porta sia quelli che accusano la Polizia in maniera indiscriminata” ha affermato Franco Gabrielli, rispondendo ai giornalisti, a margine di un convegno sulla sicurezza.Molti i tunisini che stanno protestando con l’ex ministro. Ci sono ...

Il premier al citofono. Matteo Salvini : Nella vita può succedere di tutto. Il concetto di limite esiste in matematica ma non nelle attività umane, dove la realtà supera spesso la fantasia. Da bambini una forma di divertimento era quella di far squillare il campanello dei citofoni e poi scappare a gambe levate. Uno scherzo che rappresentava una sorta di affermazione, una dimostrazione di esistenza, un atto liberatorio. Era l'Italia post bellica nella quale ci si divertiva con ...

E.Romagna : Salvini - ‘citofono? a sinistra pure se vado in bagno non va bene…’ : Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Il citofono? C’è qualche moralista di sinistra che se anche vado in bagno non va bene… con tutto il rispetto per quello che dicono Fabio Volo e gli altri, io ascolto quella mamma che ha perso un figlio per droga”. Lo dice Matteo Salvini in diretta su Radio Radio da Bibbiano.L'articolo E.Romagna: Salvini, ‘citofono? a sinistra pure se vado in bagno non va bene…’ ...

Capo della Polizia Gabrielli contro Salvini : no al gesto del citofono : È ormai noto l’episodio di Matteo Salvini che, nel corso di una diretta Facebook con i cittadini da Bologna, ha suonato al citofono di una famiglia locale per chiedere, su segnalazione di una residente, se gli inquilini spacciassero droga. Molte le polemiche che si sono sollevate in merito al gesto del segretario della Lega. Anche Franco Gabrielli, Capo della Polizia, si è pronunciato contro il comportamento di Salvini. Il Capo della ...

Donna del citofono di Salvini : con la mia pistola Mafalda : Anna Rita Biagini, la Donna che la sera di martedì 21 gennaio ha condotto Matteo Salvini al citofono di una famiglia tunisina, accusandola di spacciare, lo scorso settembre 2018 aveva postato sul suo profilo Facebook una foto che ritraeva la sua pistola, chiamata Mafalda, nella cui didascalia scriveva: “Come si gira bene col cane a quest’ora, sotto il portico di casa mia. Pilastro, Bologna. La mia amica Mafalda mi tiene compagnia” La signora, ...

Blitz al citofono - Gabrielli contro Salvini : “Stigmatizzo chi fa giustizia porta a porta” : Anche il capo della Polizia Franco Gabrielli critica Matteo Salvini per il video in diretta Facebook, in cui ha accusato di spaccio un ragazzo di origini tunisine, citofonando alla sua abitazione: "Stigmatizzo sia quelli che fanno giustizia porta a porta, sia quelli che accusano la Polizia in maniera indiscriminata"Continua a leggere

Citofono Salvini - parla a TPI il ragazzo tunisino : “Ho denunciato - non so perché dicono che spaccio” | VIDEO : . Citofono Salvini, parla a TPI il ragazzo tunisino: “Ho denunciato” parla a TPI il ragazzo 17enne di Bologna a cui ieri, martedì 21 gennaio, il leader della Lega Matteo Salvini ha citofonato indicandolo come spacciatore di droga. “Sono andato a denunciare”, racconta il giovane, che incontriamo alla soglia del portone di casa, nel quartiere Pilastro. “Ieri non ero in casa”, quello che è successo ...

Caso Salvini al citofono - interviene Sgarbi : “Occorre fare indagine” : interviene Vittorio Sgarbi sul Caso di Salvini e il citofono. Il critico d’arte, ospite di “L’Aria che tira” su La7, assolve Salvini, affermando che il gesto del leader del Carroccio è del tutto giustificabile. E conclude dicendo: “Sul tunisino occorrerà fare un’indagine“. Sgarbi sul Caso Salvini Ospite di “L’Aria che tira” su La7, Vittorio Sgarbi non ha risparmiato commenti sul Caso che sta riempiendo i ...

Salvini a Bologna : tutte le ipotesi di reato per l’episodio del citofono : Nell’eventualità di una denuncia rilasciata dal ragazzo tunisino di Bologna, Matteo Salvini potrebbe incorrere in una serie di reati previsti dal codice penale. Il leader leghista, infatti, si è presentato al citofono della casa del 17enne per chiedere se spacciasse: il tutto portando con sé telecamere e microfoni. Il suo gesto è finito nel mirino di critiche e polemiche e di certo non è passato per nulla inosservato. Per avviare un ...

Salvini parla nuovamente del ragazzo del citofono e si difende dalle critiche : “Ai mafiosi gli sto sulle palle per quello che ho fatto” : Salvini parla del ragazzo del citofono e rivela: “I mafiosi? Gli sto sulle palle” Matteo Salvini è tornato a parlare del ragazzo del citofono, rispondendo anche a chi lo ha criticato per non aver utilizzato lo stesso metodo con i mafiosi. Intervenuto alla trasmissione L’Italia s’è desta su Radio Cusano Campus, il leader della Lega ha nuovamente affrontato l’argomento dell’ormai nota citofonata al quartiere ...

Zingaretti sul blitz di Salvini al citofono : «Chiami i mafiosi che non catturò»|Linus critica le parole di Fabio Volo : Il segretario del Pd: «Ora basta picconare l’Italia con polemiche e odio, serve speranza». «Ricostruire il futuro a partire dai territori»

La donna del citofono di Salvini? Chiama la pistola “amica Mafalda” e posta le sue foto su Facebook : "Come si gira bene col cane a quest'ora, sotto il portico di casa mia. Pilastro, Bologna. La mia amica Mafalda mi tiene compagnia", questo il post, risalente a circa un anno fa, in cui la signora che ha condotto Matteo Salvini al citofono di una famiglia tunisina, accusandola di traffico di droga, ha mostrato la pistola che ha affermato di portare sempre con sé quando passeggia per il quartiere della periferia bolognese in cui vive.Continua a ...

La Cei boccia Salvini al citofono : "Atteggiamento infelice" : Giuseppe Aloisi La citofonata di Matteo Salvini non è piaciuta a mons. Stefano Russo, che parla di "atteggiamento non particolarmente felice" Una delle ultime scelte operate da Matteo Salvini, in specifico quella di citofonare presso l'abitazione di un presunto spacciatore, non è piaciuta alla Cei, che ha parlato di un "atteggiamento" che "non è stato particolarmente felice". Il leader della Lega è impegnato nelle ultime fasi della ...