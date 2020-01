Sadio Mané s’infortuna al ginocchio, Liverpool col fiato sospeso (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sospetta lesione del legamento del ginocchio sinistro. L'infortunio capitato a Sadio Mané tiene in ansia il Liverpool: l'attaccante senegalese è stato costretto ad abbandonare il campo zoppicando in seguito al trauma subito in uno scontro di gioco. Condizioni e tempi di recupero verranno valutate con maggiore attenzione nelle prossime ore. fanpage

sportli26181512 : #Liverpool #Notizie Sadio Mané s’infortuna al ginocchio, Liverpool col fiato sospeso: Sospetta lesione del legament… - GenovaOn : Il Liverpool subisce un infortunio al Sadio Mane mentre Jurgen Klopp consola l'ala rossa - bwinItalia : ??? #WolverhamptonLiverpool In questa stagione di #PremierLeague i migliori marcatori dei Reds sono Sadio #Mané e M… -