Ritrovata Alessia, la 17enne scomparsa da Sospirolo: sta bene e ha riabbracciato la mamma (Di giovedì 23 gennaio 2020) Lieto fine per la vicenda della 17enne scomparsa da Sospirolo domenica scorsa. Alessia B. è arrivata in Questura a Belluno, dove ha potuto riabbracciare la madre. Le sue condizioni di salute sono buone. L’adolescente aveva fatto perdere le sue tracce quattro giorni fa quando, nell’ultima telefonata ai genitori, aveva detto: “Sono da un’amica, non ci sono treni per tornare. Dormo qui”. È stata Ritrovata sana e salva Alessia B., la 17enne scomparsa da Sospirolo, in provincia di Belluno, domenica scorsa. Lo riporta Il Gazzettino. Lieto fine, dunque, per la vicenda che aveva preoccupato genitori e amici dell’adolescente, che non solo avevano sporto denuncia alle forze dell’ordine ma avevano anche lanciato un tam tam sui social network. La ragazza sta bene e ha già potuto riabbracciare la mamma nella mattinata di, giovedì 22 gennaio, presso la Questura della città ... limemagazine.eu

