Permesso premio per la donna che rapì il piccolo Tommy: il dolore della madre (Di giovedì 23 gennaio 2020) Antonella Conserva è stata condannata a 24 anni di carcere per il rapimento del piccolo Tommaso Onofri: era il 2006, e la vicenda sconvolse tutta l’Italia. Tommy fu ucciso da Mario Alessi, ai tempi il compagno della Conserva. Un “Permesso premio”, e quindi la possibilità di godere di un poco di libertà, è stato concesso … L'articolo Permesso premio per la donna che rapì il piccolo Tommy: il dolore della madre proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

zazoomnews : Rapimento del piccolo Tommy: permesso premio per la donna del sequestro - #Rapimento #piccolo #Tommy: #permesso - Daniela19633 : RT @ImolaOggi: Condannata a 24 anni per il rapimento del piccolo Tommy, Antonella Conserva è già in permesso premio. ...premio ?? https://t… - Stefaniacasp : RT @EttoreTreglia: Vi ricordate del piccolo Tommy Onofri? Uno dei suoi carnefici è già in permesso premio dopo soli 14 anni -