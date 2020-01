Paura al Vomero per incendio al deposito Coin in via Scarlatti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Paura al Vomero in via Scarlatti per un incendio al deposito Coin. I Vigili del Fuoco sul posto per spegnere le fiamme. Stasera in via Scarlatti al Vomero, nella zona pedonale a Napoli è scattato l’allarme per un incendio che si è sviluppato nel deposito dei grandi magazzini Coin. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco con altri tre mezzi di supporto per spegnere le fiamme. Al momento non si segnalano persone ustionate o intossicate dal fumo. L'articolo Paura al Vomero per incendio al deposito Coin in via Scarlatti proviene da 2A News. Scritto da Redazione 2anews

