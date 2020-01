Paragone a Di Maio: “Il traditore è colui che ha dilapidato consensi” (Di giovedì 23 gennaio 2020) All’indomani del discorso con cui Luigi Di Maio si è dimesso da leader del Movimento Cinque Stelle, è arrivata anche la reazione del già espulso Gianluigi Paragone. Secondo l’ex M5S le dimissioni sarebbero già dovute arrivare tempo prima, ovvero quando la piattaforma Rousseau votò per presentarsi alle Regionali smentendo così, a suo dire, l’idea di capo politico. Gianluigi Paragone su Luigi Di Maio Secondo Paragone il fatto che Di Maio si sia dimesso ora non gli impedirà di vedersi scaricare su di lui la sconfitta alle elezioni regionali di domenica 26 gennaio 2020. Ha poi affermato che la crisi di Di Maio non è altro che lo specchio della crisi del Movimento stesso. Il 33% ottenuto alle politiche del 4 marzo 2018 non tornerà più perché secondo lui non c’è più un’offerta politica capace di illuminare le ingiustizie che il riformismo neoliberista ha ... notizie

