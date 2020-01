Paolo Jannacci, prima volta da cantante a Sanremo 2020 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tra i cantanti in gara a Sanremo 2020, Paolo Jannacci è uno degli artisti che affrontano per la terza volta il palco dell'Ariston, ma con una specifica importante: aveva già partecipato due volte come direttore d'orchestra, mentre il 70° Festival è il suo primo Sanremo da cantante. Con quel cognome in qualche modo pesante, il musicista, compositore, produttore e arrangiatore, si presenta per la prima volta nella nuova veste di cantautore a Sanremo 2020, con il brano Voglio parlarti adesso. Paolo Jannacci, la musica davanti e dietro il microfono Pianista, direttore d’orchestra, arrangiatore, compositore (anche di colonne sonore cinematografiche e musiche pubblicitarie), produttore e, da poco, anche cantautore: Paolo Jannacci sarà anche figlio d’arte (di Enzo Iannacci, ndr), ma non si può dire che abbia improvvisato la ... gqitalia

