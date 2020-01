Lotito e le multe alla Lazio: “Ingiusto che per colpa di una minoranza paghino tutti i tifosi” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Lotito, dopo aver detto che la multa ricevuta dalla Uefa per 'il saluto romano' fatto da alcuni tifosi laziali in occasione della partita con il Rennes di Europa League, l'avrebbero pagata i tifosi presenti allo stadio, ha dichiarato che è non è giusto che tutti i tifosi della Lazio paghino per gli errori di una minoranza. fanpage

