Lo splendido gesto della piccola Nicole: si taglia i capelli per donarli ai bimbi malati (Di giovedì 23 gennaio 2020) Lo splendido gesto di una bambina di Ischia: nel giorno del suo decimo compleanno, va a farsi tagliare la lunga treccia di trentacinque centimetri per donarla ad una onlus che la trasformerà in una parrucca per bambini malati. La parrucchiera che ha tagliato la treccia:: “Possa il suo gesto essere d’esempio”. splendido gesto di una bimba di soli dieci anni, che ha deciso nel giorno del suo compleanno di tagliarsi i capelli per donarli ai bambini malati. Un gesto simbolico ma che permetterà a bimbi più sfortunati di riavere il sorriso: ben trentacinque centimetri di treccia quelli “sacrificati” dalla bambina, che si chiama Nicole e vive sull’isola di Ischia. Sabato scorso, giorno del suo decimo compleanno, si è recata dalla parrucchiera assieme alla madre ed ha deciso di tagliarsi la sua lunga treccia e donarla ad una onlus. Una treccia cresciuta da quando aveva due ... limemagazine.eu

