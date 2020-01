Linus ‘bacchetta’ Fabio Volo: “Non era autorizzato a parlare in quel mondo di Salvini” (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Non era autorizzato, mi scuso a nome di Radio Deejay”. Così Linus in un post su Instagram prende le distanze da quanto detto da Fabio Volo durante la sua striscia “Il Volo del Mattino”. Parlando di Matteo Salvini, Volo ha detto: “Vai a suonare ai camorristi se hai le palle str***o”… Non da un povero tunisino che lo metti in difficoltà str***o, sei solo uno str***o senza palle. Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli”. Volo si riferiva al gesto dell’ex Ministro che, durante il suo tour elettorale a Bologna per le regionali in Emilia Romagna, si è rivolto a un cittadino di origini tunisine, citofonando a casa sua nel cuore del quartiere popolare di Pilastro. “Viviamo in un’epoca in cui si pensa che si possano affrontare temi delicati come la politica sulle pagine di un social network. Non si può. Non c’è lo spazio, non c’è il ... ilfattoquotidiano

