Le Sardine a Scampia | in programma la riunione nazionale

Il movimento delle Sardine ha indetto la riunione nazionale a Scampia, noto quartiere di Napoli, il 14 e 15 marzo. L'incontro permetterà alle varie realtà del territorio di dialogare tra loro e di poter discutere del futuro dell'organizzazione. Infatti le Sardine non intendono abbandonare la loro azione, qualsiasi sia il verdetto delle elezioni in Emilia-Romagna. Il leader mediatico delle Sardine Mattia Santori ha giustificato la scelta del luogo dichiarando: "Scampia è uno dei quartieri più giovani, uno dei tanti luoghi che hanno vissuto una demonizzazione mediatica che non riflette appieno la realtà". Le Sardine a Scampia I temi della riunione spazieranno dalla struttura del movimento, fino ad ora rimasta indefinita, all'azione politica da intraprendere. Infatti le Sardine dovranno scegliere se aderire a temi parlamentari specifici o abbandonare ogni ...

