Incidente con l’auto, schianto contro la recinzione di una villetta: morto ex calciatore [NOME e DETTAGLI] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, i tifosi si sono svegliati con una brutta notizia. Nel dettaglio la tragedia si è verificata a Castelleone, in provincia di Cremona, a causa di un brutto Incidente è morto Gianluigi Patrini, ex calciatore del Crema. L’impatto che è costato la vita all’uomo si è verificato lungo viale Santuario, al volante della sua Lancia Y Patrini ha perso il controllo ed è finito contro la recinzione di una villetta ed è rimastro incastrato tra il muro di cinta e un albero. Immediati i soccorsi con Patrini che è stato subito trasportato in ospedale ma per l’ex calciatore non c’è stato nulla da fare, sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto ma l’Incidente potrebbe essere dovuto ad un malore. Una notizia triste per il mondo del calcio, Gianluca Patrini era conosciuto a livello nazionale. LEGGI ANCHE ... calcioweb.eu

