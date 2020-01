Il Giornale: Perfino Insigne ha capito che bisogna lottare e non recitare (Di giovedì 23 gennaio 2020) Non è più il Napoli biondo e con gli occhi azzurri. Esordisce Riccardo Signore sul Giornale, parafrasando le parole di Gattuso nella conferenza stampa dopo la partita con la Lazio Oppure biondo ossigenato ed occhi slavati di qualche partita fa. Ora è più Demme (Gattuso direbbe Calimero) e meno Brad Pitt. Insomma quel Napoli che comincia a specchiarsi nella faccia, bruttarella suvvia, del suo allenatore. Ma che certamente fa miglior effetto, a cominciare dal modo di stare in campo del centrocampista appena acquistato. L’arrivo del centrocampista ha sicuramente variato gli equilibri di gioco del Napoli, ma forse ha smosso qualcosa anche nello spogliatoio Perfino Insigne ha capito che bisogna lottare e non recitare. Ovviamente non basta una vittoria ì, ma sembra che la squadra abbia capito che i risultati vanno annaffiati L'articolo Il Giornale: Perfino Insigne ha capito ... ilnapolista

