“Hai la giacca troppo aperta”. Picchia la fidanzata davanti agli amici in un bar di Torino (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un uomo ha Picchiato la sua fidanzata davanti a tutti in un bar del quartiere San Salvario di Torino. La donna l'aveva raggiunto poco prima: indossava una e nel giacca leggermente aperta. Il violento era stato già denunciato nel 2017 e nel 2018: malgrado l'arresto, non ha mai smesso di aggredire la compagna. fanpage

