Grande Fratello Vip: Federico Rossi scrive alla sua fidanzata Paola Di Benedetto (Di giovedì 23 gennaio 2020) Federico Rossi ha scritto un messaggio sui social per la sua fidanzata Paola Di Benedetto, concorrente del Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip: lo sfogo di Paola Il pubblico del Grande Fratello Vip è abituato a vedere una Paola Di Benedetto sempre allegra, divertente, che ascolta tutti e che è sempre pronta a mettersi in gioco. Tuttavia, poche ore fa ha avuto un momento di crisi in cui si è lasciata andare alle lacrime. La modella sente molto la mancanza della sua famiglia, si chiede se si sta comportando bene, se mamma, papà e Fratello sono orgogliosi di lei. Non solo, ma il suo pensiero è sempre dal suo fidanzato Federico Rossi. Nel confessionale Paola ha parlato della loro storia d’amore che va avanti da un anno e mezzo ma è come se fosse passato molto più tempo. Infatti, hanno vissuto tante situazioni che per la loro età sono state difficili e questo li ha uniti molto. Lei ... kontrokultura

