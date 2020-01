Eriksen, trattativa tra Inter e Tottenham a oltranza: accordo a un passo (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’Inter si avvicina a grandi passi a Eriksen. La proposta nerazzurra, 15 milioni più cinque di bonus, dovrebbe ottenere il sì del Tottenham. Christian Eriksen si avvicina sempre di più all’Inter. Gli ultimi contatti con il Tottenham hanno portato il club nerazzurro a un passo dalla chiusura dell’affare per il 27enne. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno. L’offerta dell’Inter Come riportato da calciomercato.com, nella giornata odierna si è tenuta una conference call tra il ds nerazzurro Piero Ausilio, l’agente del danese Martin Schoots e gli Intermediari della trattativa con la dirigenza del Tottenham. L’Inter ha alzato l’offerta agli Spurs a 15 milioni più cinque di bonus, toccando praticamente la richiesta di 20 milioni della società proprietaria del cartellino del danese. Frank Trimboli, Intermediario della ... newsmondo

