Coldiretti Campania, vertice con il Cnr: La cimice killer minaccia l'agricoltura, intervenga la Regione (Di giovedì 23 gennaio 2020) Prevenire l'invasione della cimice killer nelle campagne della Campania per scongiurare il disastro già in atto nel nord Italia. Con questo obiettivo si è riunita stamattina la task force di Coldiretti, convocata dal direttore regionale Salvatore Loffreda e dai direttori provinciali Giuseppe Miselli, Gerardo Dell'Orto ed Enzo Tropiano, con il coordinamento tecnico di Roberto Mazzei. Sullo stato attuale della minaccia in Campania è stato invitato a relazionare Massimo Giorgini, ricercatore del Cnr – Ipsp, Istituto per la Sostenibile delle Piante. Ad oggi la cimice risulta presente in tutte le province, ma in numero tale da non destare ancora preoccupazione. Tuttavia, per scongiurare la minaccia che sta già devastando l'agricoltura in molte aree del Paese, Coldiretti Campania invierà alla Regione la richiesta di istituire un Tavolo sulla cimice Asiatica, avviando un piano straordinario di ...

