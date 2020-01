Calciomercato, acquisto e cessione per l’Inter. Genoa e Spal scatenate, difensore per Samp, Bologna e Atalanta (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ultimi giorni di Calciomercato, i club del campionato di Serie A sono al lavoro per rinforzare le rose in vista della seconda parte di stagione. Il torneo entra sempre più nel vivo e le dirigenze cercano lo scatto decisivo per raggiungere l’obiettivo, ecco tutte le trattative delle ultime ore. INTER – “È un onore per me essere qui ed essere un calciatore dell’Inter. Ringrazio tutti per l’accoglienza, non vedo l’ora di iniziare. Lavorare ancora con Antonio Conte è un’opportunità che mi rende molto felice. Gli ho parlato e mi ha già spiegato il progetto del club. Voglio farne parte, sono contento di essere qui”. Sono le prime parole da calciatore dell’Inter di Victor Moses, arrivato in nerazzurro in prestito dal Chelsea. “Darò il massimo, voglio aiutare la squadra. Qui c’è tanta qualità, io voglio dare il mio ... calcioweb.eu

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, terminate le visite mediche di #Moses: le immagini ???? - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, iniziate le visite mediche di #Moses - DiMarzio : “Con lui era diverso” #Inter, #Moses riabbraccia #Conte. Con una storia tutta da conoscere: -