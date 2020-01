Bologna, pachistano aggredisce tre donne in centro nella stessa serata (Di giovedì 23 gennaio 2020) Federica Grippo Un 31enne di nazionalità pachistana ha aggredito e tentato di violentre tre diverse donne nell'arco della stessa serata in centro a Bologna: tra le vittime anche una minorenne Un vera e propria escalation di aggressioni si è verificata nella serata di ieri in pieno centro città a Bologna. Il protagonista di questa grave vicenda è un cittadino extracomunitario di nazionalità pachistana, che ha aggredito e tentato di violentare tre diverse donne nell'arco della stessa serata. L'aggressore, che ha 31 anni e diversi precedenti penali, ha infatti provato a molestare e palpeggiare tre giovani donne nel giro di poco più di un'ora. Il primo episodio è avvenuto nei pressi di Porta Mascarella, intorno alle 20 e 15 di ieri sera. Una giovane donna di 24 anni stava tornando a casa quando è stata sorpresa alle spalle dal pachistano e poi aggredita e toccata ripetutamente. ... ilgiornale

