Australian Open in tv oggi (23 gennaio): orari, programma, tv, ordine di gioco (Di giovedì 23 gennaio 2020) Quarta giornata degli Australian Open in quel di Melbourne: si completano i secondi turni dei tabelloni maschile e femminile, con la parte alta dell’uno e la parte bassa dell’altro che mettono in campo sedici match ciascuna sui campi del primo Slam dell’anno. Torna in campo di sera Rafael Nadal,che affronta quel Federico Delbonis che fu suo primo avversario nel 2013 quando tornò in campo a Viña del Mar dopo oltre sette mesi di stop. Sulla Margaret Court Arena, invece, spazio al suo grande rivale di tabellone, il russo Daniil Medvedev, opposto al qualificato spagnolo Pedro Martinez. Sulla Melbourne Arena l’austriaco Dominic Thiem, impegnato contro l’Australiano Alex Bolt. Per l’Italia c’è Andreas Seppi, che al di là di lontani e bei ricordi ha un match difficilissimo contro lo svizzero Stan Wawrinka. Al femminile il match più interessante è senza ... oasport

