Adriana Volpe riceve un richiamo al GF Vip e litiga con Barbara Alberti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Grande Fratello Vip: Adriana Volpe richiamata dalla produzione litiga con Barbara Alberti Nella Casa del Grande Fratello Vip gli animi cominciano a scaldarsi. Oltre alle sorprese, non mancano mai gli imprevisti e i richiami da parte della produzione. Adriana Volpe è stata richiamata dal Grande Fratello Vip per il freeze non rispettato. Le regole, ormai, si conoscono molto bene: durante il freeze occorre rimanere immobili e non parlare. Oltre ad Adriana Volpe, anche Carlotta Maggiorana e Patrick Pugliese sono stati richiamati dal Grande Fratello Vip e come conseguenza sono stati decurtati sessanta euro dalla spesa della settimana prossima. Michele Cucuzza si è detto molto preoccupato, “Panico ragazzi, è un bel problema”, mentre Clizia Incorvaia ha trovato in questa punizione un modo “per fare un pochino di detox”. Poco dopo è scoppiata una lite tra Adriana Volpe e ... lanostratv

