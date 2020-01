Virus cinese, già possibile un vaccino (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il dottor Rino Rappuoli, tra i principali esperti internazionali di vaccini, ha annunciato che un vaccino contro il misterioso Virus 2019-nCoV emerso in Cina è già possibile. Con le tecnologie attualmente disponibili, sottolinea l'esperto, in linea teorica potrebbe essere sviluppato in una sola settimana. fanpage

Agenzia_Ansa : Virus cinese, primo caso a Hong Kong. L'uomo era arrivato da Wuhan in treno #ANSA - Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA L'INFOGRAFICA #coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Sale il rischio in Europa per il #virus cinese. In Italia allertati i medici di famiglia, specie quelli delle grand… -