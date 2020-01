Vera su Giallo, si riparte dall’ottava stagione in attesa della nona in prima tv a febbraio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Torna in onda la serie britannica Vera su Giallo, con l'ottava stagione in replica da mercoledì 22 gennaio in prima serata: il canale tematico di Discovery Italia, disponibile in chiaro al canale 38 del digitale terrestre, trasmette questo crime inglese dal 2016, in prima visione assoluta. Vera è una serie poliziesca che prende il titolo dal nome della sua protagonista, una detective alla soglia della pensione ma ancora capace di risolvere casi complessi: in carica presso la fittizia Northumberland & City Police, l'ispettrice capo Vera Stanhope indaga su delitti misteriosi usando le sue abilità analitiche, un'innata razionalità e una buona dose di passione per il suo lavoro, che la rende una detective stimata nonostante il carattere irascibile e la tendenza a sottolineare gli errori dei suoi colleghi. La protagonista è interpretata da Brenda Blethyn, mentre i colleghi ... optimaitalia

