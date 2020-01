Summonte, paura per il sindaco Giuditta: minacciato con una zappa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSummonte (Av) – paura per il primo cittadino di Summonte, Pasquale Giuditta. Il sindaco è stato minacciato da due persone “armate” di zappa. Autori del gesto il padre e il nonno di una ragazza con disabilità. Immediato l’intervento dei Carabinieri della locale stazione che hanno riportato la calma. L’aggressione è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza. In contemporanea è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Avellino. E’ stata richiesta l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento al sindaco e alle assistenti sociali riconoscendo l’ipotesi di stalking. Richiesta rigettata. Il pm ha comunque avanzato richiesta in appello. Il prossimo 29 gennaio è fissata l’udienza. L'articolo Summonte, paura per il sindaco Giuditta: minacciato con una zappa proviene da ... anteprima24

