Scherma, Grand Prix Doha 2020: spadiste attese al riscatto individuale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ricordare L’Havana. Dimenticare L’Havana. Un ossimoro per provare a lanciare le ragazze della spada azzurra anche a livello individuale, dopo la Grande impresa cubana nella prova a squadre. Serve uno squillo importante se non altro per la fiducia, dopo le tappe di Tallin e appunto nei Caraibi, che hanno portato all’attivo solo l’ottavo posto di Nicol Foietta nel primo caso. Nel weekend del 23-24 gennaio 2020 si gareggia a Doha, Qatar, appuntamento classico per il primo Grand Prix stagionale di spada, il terzo assoluto per le ragazze nella Coppa del Mondo 2019-2020. Senza la prova a staffetta, Fiamingo e compagne possono provare a ‘testarsi’ al meglio nella sfida singola, dove finora Popescu ha dimostrato (al solito) di essere molto costante, tanto da riprendersi la leadership a livello individuale nel ranking FIE, dove le azzurre invece sono un ... oasport

usatoscherma : RT @apetrazzuolo: Scherma: fioretto, a Torino la tappa italiana del Grand Prix Fie - usatoscherma : RT @calciomercato_m: Scherma: fioretto, a Torino la tappa italiana del Grand Prix Fie - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: Scherma: fioretto, a Torino la tappa italiana del Grand Prix Fie -