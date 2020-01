Salvini lo stana, il pusher nega: "Sono pieno di precedenti ma..." (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Alberto Giorgi In occasione di un blitz al Pilastro, quartiere alla periferia di Bologna, il segretario leghista ha citofonato a una famiglia tunisina chiedendo se fossero pusher. Ora il 17enne risponde alle accuse "Io non spaccio e faccio queste cose, mio padre lavora e a me non manca niente. Sono minorenne, vado a scuola, faccio la vita normale di tutti gli altri studenti". Si difende così il 17enne tunisino protagonista della giornata di ieri di un blitz di Matteo Salvini nel quartiere Pilastro, a Bologna, fortino dei pusher.Il segretario del Carroccio ha incontrato i residenti e con loro ha fatto un giro in zona, citofonando a una famiglia di origine tunisina che avrebbe responsabilità su alcuni episodi di spaccio. "Le forze dell'ordine fanno meglio di me il loro mestiere, quindi hanno gli elementi per decidere se quel tizio spaccia o non spaccia. Mi volevo togliere una ... ilgiornale

